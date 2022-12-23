В Мелитополе увеличилось число российских войск - мэр

16:17 23 декабря Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области увеличилось количество вражеских войск.



Об этом на брифинге сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На прошедшие выходные приехало большое количество кадыровцев, которые разъезжают по городу на своих "тиграх", оснащенных пулеметами. Видим, что заехавшее подразделение взяло под свой контроль все блокпосты от Мелитополя до Васильевки. Также в их функционал входит кураторство" , контроль за "мобиками", которые также массово заезжают в города", - сказал мэр

По его словам, сейчас в Мелитополе массово проводится накопление вражеских войск и наблюдается ротация россиян на территории города и района. Это происходит из-за того, что ВСУ ликвидирует российские группировки в Токмаке и Пологах и войска переезжают в другие места, отметил Федоров.

"У них нарастает паника, но сразу отмечу: никто не бежит. Вчера на территории района началась тренировка эвакуации населения. В один день полностью эвакуировали из поселка Спасское поселковый совет, в поселке Терпение - подготовка к эвакуации поселкового совета. И вчера в этих поселках были тренировки и одномоментно из всех школ и детсадов забрали детей и сказали подготовиться к эвакуации", - сказал он.



Мэр Мелитополя добавил, что захватчики перекрыли "зубами дракона" (бетонные заграждения) центр города и некоторые кварталы.