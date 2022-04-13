В Мелитополе украинские силы сопротивления ликвидируют российских оккупантов - Минобороны Украины

19:22 13 апреля Киев, Украина

В Запорожье, во временно оккупированном россиянами Мелитополе, силы сопротивления ликвидировали 70 военнослужащих РФ и "кадыровцев".



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы", - отметили в ГУР.

Причиной смерти российских оккупантов являются ножевые и огнестрельные ранения.

"Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - подчеркнули украинские разведчики.

По предварительной информации, это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. Оккупанты пока не могут найти лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ, добавили в ГУР.