В Мелитополе украинские силы сопротивления ликвидируют российских оккупантов - Минобороны Украины

В Запорожье, во временно оккупированном россиянами Мелитополе, силы сопротивления ликвидировали 70 военнослужащих РФ и "кадыровцев".
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Причиной смерти российских оккупантов являются ножевые и огнестрельные ранения.
По предварительной информации, это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. Оккупанты пока не могут найти лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ, добавили в ГУР.
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