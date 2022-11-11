В Мелитополе совершено покушение на гауляйтера Андрея Бойко

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о покушении на очередного коллаборанта – «замминистра по культуре, спорту и туризму» Запорожской области Андрея Бойко.
Предателю удалось выжить. Сейчас он с контузией находится в больнице.
Напомним, на этой неделе погиб коллаборационист из оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Причиной стало некое «ДТП», виновником которого, как пишут прокремлевские СМИ, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Утверждается, что водитель Стремоусова пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.
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