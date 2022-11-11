В Мелитополе совершено покушение на гауляйтера Андрея Бойко

11:42 11 ноября Киев, Украина

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о покушении на очередного коллаборанта – «замминистра по культуре, спорту и туризму» Запорожской области Андрея Бойко.

«Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где живет коллаборационист Андрей Бойко», - сообщил Федоров.

Предателю удалось выжить. Сейчас он с контузией находится в больнице.