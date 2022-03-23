В Мелитополе россияне взяли в заложники отца местной журналистки и требуют, чтобы она вернулась в город

В Мелитополе российские оккупанты взяли в заложники 75-летнего отца местной журналистки Светланы Зализецкой – Иосифа Зализецкого. Россияне требуют, чтобы журналистка вернулась в город.
Об этом Светлана Зализецкая сообщила на странице в фейсбуке.
Трое оккупантов, двое из которых были в военной форме с оружием, а один в гражданском, ворвались в дом Зализецкой, где находились ее мать и отец, 23 марта около 7 часов утра.
Зализецкая является членом Национального союза журналистов Украины, директором «Главной газеты Мелитополя» и изданием «РИА-Мелитополь». Она покинула город после того, как с ней провела беседу коллаборант Галина Данильченко - ее российские оккупанты назвали "исполняющей обязанности городского головы" после похищения действующего городского головы Ивана Федорова.
Об этом Светлана Зализецкая сообщила на странице в фейсбуке.
Трое оккупантов, двое из которых были в военной форме с оружием, а один в гражданском, ворвались в дом Зализецкой, где находились ее мать и отец, 23 марта около 7 часов утра.
Зализецкая является членом Национального союза журналистов Украины, директором «Главной газеты Мелитополя» и изданием «РИА-Мелитополь». Она покинула город после того, как с ней провела беседу коллаборант Галина Данильченко - ее российские оккупанты назвали "исполняющей обязанности городского головы" после похищения действующего городского головы Ивана Федорова.
Россияне, пришедшие в дом Зализецкого, обыскали там все и нашли среди документов "карту поляка".
Зализецкая объяснила оккупантам, что находится не в городе, однако они не слушают и не говорят ее родным, куда увезли 75-летнего мужчину. Отец журналистки перенес инсульт, а мать – инфаркт с остановкой сердца.
Зализецкая уже обратилась в Национальный союз журналистов Украины и просит помощи у международных организаций, чтобы уволить отца. В комментариях к ее публикации глава НСЖУ Сергей Томиленко написал, что союз требует немедленного увольнения Иосифа Зализецкого.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры систематически похищают активистов и журналистов.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры систематически похищают активистов и журналистов.
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