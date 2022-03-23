В Мелитополе россияне взяли в заложники отца местной журналистки и требуют, чтобы она вернулась в город

17:08 23 марта Киев, Украина





Об этом Светлана Зализецкая сообщила на странице в фейсбуке.



Трое оккупантов, двое из которых были в военной форме с оружием, а один в гражданском, ворвались в дом Зализецкой, где находились ее мать и отец, 23 марта около 7 часов утра.



Зализецкая является членом Национального союза журналистов Украины, директором «Главной газеты Мелитополя» и изданием «РИА-Мелитополь». Она покинула город после того, как с ней провела беседу коллаборант Галина Данильченко - ее российские оккупанты назвали "исполняющей обязанности городского головы" после похищения действующего городского головы Ивана Федорова. В Мелитополе российские оккупанты взяли в заложники 75-летнего отца местной журналистки Светланы Зализецкой – Иосифа Зализецкого. Россияне требуют, чтобы журналистка вернулась в город.Об этом Светлана Зализецкая сообщила на странице в фейсбуке.Трое оккупантов, двое из которых были в военной форме с оружием, а один в гражданском, ворвались в дом Зализецкой, где находились ее мать и отец, 23 марта около 7 часов утра.Зализецкая является членом Национального союза журналистов Украины, директором «Главной газеты Мелитополя» и изданием «РИА-Мелитополь». Она покинула город после того, как с ней провела беседу коллаборант Галина Данильченко - ее российские оккупанты назвали "исполняющей обязанности городского головы" после похищения действующего городского головы Ивана Федорова.

"Данильченко провела предварительную "профилактическую" беседу. Следующая встреча должна была быть с комендантом. Ее результат был прогнозируем, поэтому я покинула город. Иначе сидела бы в застенках, как мэр Иван Федоров, общественная активистка Ольга Гайсумова и Сергей Прийма, которого до сих пор держат в неволе”, – говорит женщина.

Россияне, пришедшие в дом Зализецкого, обыскали там все и нашли среди документов "карту поляка".

"Стали спрашивать у мамы о родственниках в Польше. Отца они увезли в неизвестном направлении. Телефоны родителей забрали. Требование передали мне через близких. Она одна – вернется домой только после того, как я приду к ним”, – говорит журналистка.

Зализецкая объяснила оккупантам, что находится не в городе, однако они не слушают и не говорят ее родным, куда увезли 75-летнего мужчину. Отец журналистки перенес инсульт, а мать – инфаркт с остановкой сердца.

“Я расцениваю такие действия оккупационных сил Российской Федерации как терроризм. Взяв в заложники моего старого отца, они пытаются добиться сотрудничества или потребовать остановить работу сайта… Такие методы воздействия считаю нацистскими. Если с моими родителями что-нибудь случится, то это будет на совести России», – говорит журналистка.

Зализецкая уже обратилась в Национальный союз журналистов Украины и просит помощи у международных организаций, чтобы уволить отца. В комментариях к ее публикации глава НСЖУ Сергей Томиленко написал, что союз требует немедленного увольнения Иосифа Зализецкого.



После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кафиры систематически похищают активистов и журналистов.