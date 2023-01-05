В Мелитополе россияне разыскивают местных партизан

18:11 05 января Киев, Украина

В Мелитополе российские спецслужбы и оккупанты переодеваються в гражданское с целью обнаружения местных партизан. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

"На территории Мелитополя российских военных и спецслужб больше чем гражданских. Они действительно переодеваются в гражданских. Они делают это в основном из-за сопротивления наших жителей. Переодетые представители спецслужб рф ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам, и слушают, о чем говорят горожане. Таким образом пытаются найти партизан мелитопольских , которые оказывают сопротивление", - рассказал мэр.



По словам Федорова, сегодня в городе царит тотальное недоверие, в результате которого "с соседями не разговаривают", поскольку не знают куда именно после этого дойдет информация.