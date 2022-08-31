В Мелитополе россияне начали репрессии против гражданского населения
12:42 18 августа Киев, Украина
Оккупанты начали тотальные репрессии против гражданского населения временно оккупированного Мелитополя.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.
"Враг проводит тотальные репрессии в отношении гражданского населения. Они начали отбирать машины юридических лиц на блокпостах, объявляя об их национализации... Похищения людей продолжаются, и за последнюю неделю в плен забрали 10 человек. У людей начинают забирать бизнес, это объясняют какой-то национализацией", - сказал Федоров.
Он отметил также, что репрессии касаются и детей.
"Враг объединил все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех заведений теперь будет одно. И тех подростков, которые не хотят идти учиться в это учебное заведение, оккупанты обещают призывать во вражеские вооруженные силы", - отметил Федоров.
Мэр также сообщил, что последние две недели являются адскими для врагов на территории временно оккупированного Мелитополя и Мелитопольского района: ежедневно звучат взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов.
"Вчера в Мелитополе был громкий взрыв, после которого был полностью заблокирован выезд из города. Взрыв прогремел вблизи рашистской комендатуры, сразу они перекрыли весь квартал, и сегодня мы не можем четко сказать, сколько убитых и раненых врагов. А еще вчера раздался громкий взрыв в Кирилловке, по неофициальным данным, это был склад боеприпасов, расположенный на побережье Азовского моря", - рассказал Федоров.
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