В Мелитополе россияне начали репрессии против гражданского населения

12:42 18 августа Киев, Украина

Оккупанты начали тотальные репрессии против гражданского населения временно оккупированного Мелитополя.



Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Враг проводит тотальные репрессии в отношении гражданского населения. Они начали отбирать машины юридических лиц на блокпостах, объявляя об их национализации... Похищения людей продолжаются, и за последнюю неделю в плен забрали 10 человек. У людей начинают забирать бизнес, это объясняют какой-то национализацией", - сказал Федоров.

Он отметил также, что репрессии касаются и детей.

"Враг объединил все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех заведений теперь будет одно. И тех подростков, которые не хотят идти учиться в это учебное заведение, оккупанты обещают призывать во вражеские вооруженные силы", - отметил Федоров.

Мэр также сообщил, что последние две недели являются адскими для врагов на территории временно оккупированного Мелитополя и Мелитопольского района: ежедневно звучат взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов.