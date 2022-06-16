В Мелитополе российские оккупанты отравились черешней, которую украли у местных фермеров

12:40 16 июня Киев, Украина

В Мелитополе местное население продолжает оказывать героическое сопротивление оккупантам. Мелитопольцы открыто проигнорировали "День рф", который устроили российские войска в городе, они также не берут российские паспорта и травят вражеских захватчиков.



Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире онлайн-марафона.

"Партизанское движение в Мелитополе – это не исключение, это правило. Сопротивление в Мелитополе поглощает более 99% всех оставшихся жителей города. Те последние шаги, которые делают наши жители города относительно сопротивления, они полностью игнорировали празднование "дня рф" в Мелитополе, и как видел весь мир в очереди за российскими паспортами выстроилось 15 человек из 70 тысяч, которые остались сейчас во временно оккупированном городе. Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – недавно обработанная черешня , которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным трудом наших фермеров", – рассказал Федоров.

Ранее Федоров сообщал, что российские военные забирают у фермеров всю черешню под реализацию и обещают деньги позже.

Напомним, Мелитополь от 26 февраля оккупирован россией. Захватчики развесили флаги рф в городе и присвоили себе магазины. В некоторых из них установлены цены в рублях.