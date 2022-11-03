В Мелитополе прогремели взрывы в районе расположения оккупантов

Утром 3 ноября во временно захваченном Мелитополе прогремели взрывы на территории завода "Рефма", где оккупанты обустроили свой штаб.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, коллаборант и государственный изменник Владимир Рогов в Telegram.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, коллаборант и государственный изменник Владимир Рогов в Telegram.
Мэр города добавил, что сейчас считают количество ликвидированных захватчиков.
Информацию об утренних взрывах в Мелитополе подтвердил и коллаборант Рогов.
По его словам, в районе 5:40-5:50 утра в городе прогремело 6 мощных взрывов.
Однако коллаборант уверяет, что в городе успешно сработала ПВО.
Информацию об утренних взрывах в Мелитополе подтвердил и коллаборант Рогов.
По его словам, в районе 5:40-5:50 утра в городе прогремело 6 мощных взрывов.
Однако коллаборант уверяет, что в городе успешно сработала ПВО.
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