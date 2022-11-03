В Мелитополе прогремели взрывы в районе расположения оккупантов

09:21 03 ноября Киев, Украина

Утром 3 ноября во временно захваченном Мелитополе прогремели взрывы на территории завода "Рефма", где оккупанты обустроили свой штаб.



Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, коллаборант и государственный изменник Владимир Рогов в Telegram.

"Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. В 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов",- отметил Федоров.

Мэр города добавил, что сейчас считают количество ликвидированных захватчиков.



Информацию об утренних взрывах в Мелитополе подтвердил и коллаборант Рогов.



По его словам, в районе 5:40-5:50 утра в городе прогремело 6 мощных взрывов.



Однако коллаборант уверяет, что в городе успешно сработала ПВО.