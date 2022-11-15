В Мелитополе прогремел взрыв в районе базы оккупантов - Федоров

Утром во вторник, 15 ноября, прогремел очередной взрыв во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.



Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа. Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты", - пишет мэр.