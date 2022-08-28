В Мелитополе подорван штаб Единой россии, где оккупанты готовились к псевдореферендуму

11:28 10 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области силы сопротивления повредили штаб Единой россии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Есть конкретные заявления о том, что объявлена охота на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области. Это свидетельствует о том, что силы сопротивления точно будут против (референдума) и будут действовать, делать все, чтобы такое действо не произошло", - сказал мэр.

Телеграмм-канал РИА Мелитополь также сообщил, что в ночь на 9 августа прогремел взрыв в центре города возле штаба "Единой россии", где оккупанты готовились к псевдореферендуму.

"В Мелитополе подорвали логово коллаборантов. Мелитопольские партизаны передали весточку всем коллаборантам, которые готовят фейковый референдум в Запорожской области.В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22.00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба Единой россии. Он разместился в ТЦ Фокстрот. Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липовому голосованию. Штабу изрядно "подпортили фасад", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв нет.