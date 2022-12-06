В Мелитополе подорвался местный предатель Николай Волик

Во временно захваченном Мелитополе возле подъезда коллаборанта Николая Волика прогремел взрыв, пострадавшого предателя доставили в больницу.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Сообщается, что взрыв прогремел в 6:30 возле подъезда, где живет коллаборант. Волика госпитализировали.
По данным ЦНС, предатель занимался "крышеванием" бизнеса, обещая "покой от оккупантов".
Тех, кто отказывался платить, бросали в "подвал".
Федоров напомнил, что Волик до полномасштабного вторжения России в Украину возглавлял местное звено Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета.
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