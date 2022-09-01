В Мелитополе партизан "подрезал" солдата рф за попытку изнасилования несовершеннолетней девушки

09:35 22 августа Киев, Украина

В Мелитополе Запорожской области вечером 21 августа кто-то из жителей города подрезал российского оккупанта за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

 
Об этом в Telegram написал городской голова Иван Федоров.
 
"Солдат россии пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны повсюду. Оккупанту подрезали горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", - сообщил мэр Иван Федоров.
 
Видео инцидента попало на камеру.