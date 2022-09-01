В Мелитополе партизан "подрезал" солдата рф за попытку изнасилования несовершеннолетней девушки
09:35 22 августа Киев, Украина
В Мелитополе Запорожской области вечером 21 августа кто-то из жителей города подрезал российского оккупанта за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.
Об этом в Telegram написал городской голова Иван Федоров.
"Солдат россии пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны
повсюду. Оккупанту подрезали горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", - сообщил мэр Иван Федоров.
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