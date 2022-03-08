В Мелитополе оккупанты захватили телебашню и башни радиосвязи

18:41 07 Март Киев, Украина





Об этом во время прямой трансляции В Мелитополе (Запорожская область) российские войска захватили телебашню и башни радиосвязи, поэтому ни власть, ни какие-либо органы государственной власти пока не могут контролировать контент.Об этом во время прямой трансляции сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Городская телебашня , как и городские башни радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя - тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город", - сказал Федоров.

Он отметил, что городские власти и другие органы госвласти не могут контролировать контент, который теперь может распространяться в Мелитополе.



Федоров призвал не доверять информации, которая будет распространяться по этим каналам, и тщательно проверять ее.



Ранее стало известно, что в Херсоне российские кафиры через приставку Т2 начали транслировать 24 российских теле- и три радиоканала.