В Мелитополе оккупанты захватили телебашню и башни радиосвязи

В Мелитополе (Запорожская область) российские войска захватили телебашню и башни радиосвязи, поэтому ни власть, ни какие-либо органы государственной власти пока не могут контролировать контент.
Об этом во время прямой трансляции сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Об этом во время прямой трансляции сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что городские власти и другие органы госвласти не могут контролировать контент, который теперь может распространяться в Мелитополе.
Федоров призвал не доверять информации, которая будет распространяться по этим каналам, и тщательно проверять ее.
Ранее стало известно, что в Херсоне российские кафиры через приставку Т2 начали транслировать 24 российских теле- и три радиоканала.
Федоров призвал не доверять информации, которая будет распространяться по этим каналам, и тщательно проверять ее.
Ранее стало известно, что в Херсоне российские кафиры через приставку Т2 начали транслировать 24 российских теле- и три радиоканала.
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