В Мелитополе оккупанты захватили телебашню и башни радиосвязи

18:41 07 Март Киев, Украина

В Мелитополе (Запорожская область) российские войска захватили телебашню и башни радиосвязи, поэтому ни власть, ни какие-либо органы государственной власти пока не могут контролировать контент.

Об этом во время прямой трансляции сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Городская телебашня, как и городские башни радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя - тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город", - сказал Федоров.
Он отметил, что городские власти и другие органы госвласти не могут контролировать контент, который теперь может распространяться в Мелитополе.

Федоров призвал не доверять информации, которая будет распространяться по этим каналам, и тщательно проверять ее.

Ранее стало известно, что в Херсоне российские кафиры через приставку Т2 начали транслировать 24 российских теле- и три радиоканала.