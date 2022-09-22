В Мелитополе оккупанты устроили теракт, чтобы обвинить ВСУ накануне "референдума" - мэр

16:03 22 сентября Киев, Украина

Утром оккупанты устроили теракт на рынке, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в этом украинские власти и ВСУ, сообщил городской

голова Мелитополя Иван Федоров.

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных. Информацию о мирных гражданах уточняем”, – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что только такое будущее предсказывает страна-террорист.

"Поэтому ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - добавил он.

Позже стало известно , что в результате вызванного оккупантами теракта пострадали шесть российских военных.