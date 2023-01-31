11:14 31 января Киев, Украина





Об этом сообщил журналист Денис Казанский. В Мелитополе оккупационная администрация начала менять названия улиц. Вместо украинских названий возвращают советские, аргументируя это тем, что улицы были названы якобы в честь "украинских нацистских идеологов". Кроме того, меняют и названные в честь советских деятелей.Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Например, переулки академика Королева решили переименовать в честь Куйбышева (кто это вообще?). Да, тот самый Королев – ученый мирового масштаба, который Гагарина отправлял в космос, тоже чем-то не угодил гауляйтерам Мелитополя. Хотя в самой россии есть целый город, названный в его честь”, – отметил он.

Примечательно, что улицу советского летчика, героя Второй мировой Амет-Хана Султана переименовали в "Октябрьскую".

“Люди, которые упрекают нас, что мы не чтим память дедов, приходят в Украину и переименовывают улицу, названную в честь героя СССР, сбившего 39 немецких самолетов. И еще нас называют нацистами… Это какой-то невозможный маразм”, – добавил Казанский.

В свою очередь, улицу генерала Ивана Петрова, руководившего обороной Одессы от немецких войск в 1941 году, переименовали в честь Менжинского, который возглавлял карательный орган советской россии ВЧК-ОГПУ и массово отправлял людей на смерть за их "неправильное" происхождение или политические убеждения.