В Мелитополе оккупанты начали таксовать на авто с буквой Z

08:43 25 мая Киев, Украина

Россияне в оккупированном Мелитополе начали таксовать на своих меченных буквой Z машинах.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

Мелитопольцы сообщают, что военные рф начали на своих меченых буквой Z авто таксовать",- сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Мелитополе россияне отключили сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян: по проспекту Мелитополя большая колонна военной техники пошла на Херсонское направление. Кроме того, оккупанты установили в городе дополнительный блокпост: выставили автоматчиков, военные машины и выборочно проверяют авто.



В направлении Крыма из города выехало 15 зерновозов.