В Мелитополе и в Херсоне прозвучали взрывы

17:20 15 сентября Киев, Украина

Два взрыва прозвучали в южной части Мелитополя в четверг, 15 сентября.


Об этом заявил мэр города Иван Федоров на своей странице в Telegram-канале.

По его словам, в сторону взрывов мчатся машины скорой помощи.
 
"Так что подсчитываем потери врага", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, во временно оккупированном Херсоне также раздаются взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.
 
"В Херсоне слышны взрывы", - рассказали корреспонденты издания.