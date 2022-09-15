В Мелитополе и в Херсоне прозвучали взрывы
17:20 15 сентября Киев, Украина
Два взрыва прозвучали в южной части Мелитополя в четверг, 15 сентября.
Об этом заявил мэр города Иван Федоров на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, в сторону взрывов мчатся машины скорой помощи.
"Так что подсчитываем потери врага", - говорится в сообщении.
Кроме того, во временно оккупированном Херсоне
также раздаются взрывы
.
Об этом сообщает Суспильне.
"В Херсоне слышны взрывы", - рассказали корреспонденты издания.
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