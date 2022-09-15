В Мелитополе и в Херсоне прозвучали взрывы

17:20 15 сентября Киев, Украина

Два взрыва прозвучали в южной части Мелитополя в четверг, 15 сентября.



Об этом заявил мэр города Иван Федоров на своей странице в Telegram-канале.



По его словам, в сторону взрывов мчатся машины скорой помощи.

"Так что подсчитываем потери врага", - говорится в сообщении.





Об этом сообщает Суспильне. Кроме того, во временно оккупированном Херсоне также раздаются взрывы Об этом сообщает Суспильне.