В Мексике задержаны двое подозреваемых в убийстве лесбийской пары

13:42 31 Январь Киев, Украина

Следователи мексиканского штата Чиуауа арестовали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве лесбийской пары. Погибшие женщины постоянно проживали в США и приехали к родственникам в Мексику.

Об этом пишет El Paso Times.

В генеральной прокуратуре штата Чиуауа сообщили, что подразделение, специализирующееся на преступлениях против женщин, арестовало двух человек по обвинению в убийстве Тани Джулисс Рамирес и Нохэми Медина.

Женщины были замужем и воспитывали троих детей Медины.

16 января текущего года на шоссе в долине Хуарес, в черных мусорных мешках, нашли расчлененные тела убитых. Расследование установило, что днем 15 января женщины виделись со злоумышленниками. Затем их "злостно убили" в доме в деревне Сан-Исидро.

По словам правоохранителей, мужчину и женщину задержали по обвинениям в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В ходе обыска дома следователи нашли доказательства двойного убийства.

Смерть Тани Джулиссы Рамирес и Нохеми Медины привела к маршам в Хуаресе и критике власти из-за недостаточной защиты прав женщин и представителей ЛГБТ, поскольку преступление произошло на почве ненависти.
“Власть слепа к происходящему. В дополнение к широко распространенному насилию из-за торговли наркотиками, существует также насилие против ЛГБТ за то, что они имеют отношение к сообществу", – сказала одна из местных активисток.
Суд над задержанными состоится позже этого месяца.