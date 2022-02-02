В Мексике задержаны двое подозреваемых в убийстве лесбийской пары

Следователи мексиканского штата Чиуауа арестовали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве лесбийской пары. Погибшие женщины постоянно проживали в США и приехали к родственникам в Мексику.
Об этом пишет El Paso Times.
В генеральной прокуратуре штата Чиуауа сообщили, что подразделение, специализирующееся на преступлениях против женщин, арестовало двух человек по обвинению в убийстве Тани Джулисс Рамирес и Нохэми Медина.
Женщины были замужем и воспитывали троих детей Медины.
16 января текущего года на шоссе в долине Хуарес, в черных мусорных мешках, нашли расчлененные тела убитых. Расследование установило, что днем 15 января женщины виделись со злоумышленниками. Затем их "злостно убили" в доме в деревне Сан-Исидро.
По словам правоохранителей, мужчину и женщину задержали по обвинениям в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В ходе обыска дома следователи нашли доказательства двойного убийства.
Смерть Тани Джулиссы Рамирес и Нохеми Медины привела к маршам в Хуаресе и критике власти из-за недостаточной защиты прав женщин и представителей ЛГБТ, поскольку преступление произошло на почве ненависти.
Об этом пишет El Paso Times.
В генеральной прокуратуре штата Чиуауа сообщили, что подразделение, специализирующееся на преступлениях против женщин, арестовало двух человек по обвинению в убийстве Тани Джулисс Рамирес и Нохэми Медина.
Женщины были замужем и воспитывали троих детей Медины.
16 января текущего года на шоссе в долине Хуарес, в черных мусорных мешках, нашли расчлененные тела убитых. Расследование установило, что днем 15 января женщины виделись со злоумышленниками. Затем их "злостно убили" в доме в деревне Сан-Исидро.
По словам правоохранителей, мужчину и женщину задержали по обвинениям в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В ходе обыска дома следователи нашли доказательства двойного убийства.
Смерть Тани Джулиссы Рамирес и Нохеми Медины привела к маршам в Хуаресе и критике власти из-за недостаточной защиты прав женщин и представителей ЛГБТ, поскольку преступление произошло на почве ненависти.
Суд над задержанными состоится позже этого месяца.
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