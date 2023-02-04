В Медсилах ВСУ брали деньги за справки о непригодности к военной службе — ГБР

17:30 03 февраля Киев, Украина

Заместитель главы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины подозревается в организации бизнеса по зарабатыванию денег на выдаче справок о непригодности к военной службе.





В ГБР отметили, что задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.



По данным следствия, в одном из случаев к чиновнику обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР) В ГБР отметили, что задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.По данным следствия, в одном из случаев к чиновнику обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи.

"Руководитель фонда не знал порядка выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии, как оформить этот выезд. Чиновник сообщил, что такой выезд нужно оформлять с помощью выдачи справки о непригодности к военной службе, что является неправдой. Он пообещал организовать оформление такой справки за «вознаграждение» в сумме 5 тыс. долларов США", — рассказали в ГБР.

Чиновник получил аванс в 2,5 тыс. долларов США и начал оформлять документы, однако был разоблачен правоохранителями. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.