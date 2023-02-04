В Медсилах ВСУ брали деньги за справки о непригодности к военной службе — ГБР

Заместитель главы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины подозревается в организации бизнеса по зарабатыванию денег на выдаче справок о непригодности к военной службе.
Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР).
В ГБР отметили, что задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.
По данным следствия, в одном из случаев к чиновнику обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи.
В ГБР отметили, что задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.
По данным следствия, в одном из случаев к чиновнику обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи.
Чиновник получил аванс в 2,5 тыс. долларов США и начал оформлять документы, однако был разоблачен правоохранителями. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
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