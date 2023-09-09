В Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Более 230 жертв

08:09 09 сентября Киев, Украина

Земля все чаще содрогается от землетрясений. Как сообщает Al Arabiya, мощное и разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в Марокко. По данным агентства, погибли 230 человек. Однако их количество может возрасти, так как спасатели начинают разбирать завалы построек.

Отметим, землетрясение в Марокко произошло впервые с 2004 года.

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасений новых толчков.

Граждане Марракеша, ближайшего к эпицентру крупного города, заявили, что в старом городе, являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях. 

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км юго-западнее Марракеша, где проживают 839 тыс. человек.

Власти Марокко не обнародовали никаких официальных заявлений по поводу погибших или повреждений.

Разрушения в Марокко после землетрясения.

В Марокко разрушены объекты из списка Юнеско.

Землетрясение в Марокко: многочисленные разрушения и жертвы.

Напомним, последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 24 августа. Его магнитуда составила 1,6.

В Турции очередное землетрясение произошло 10 августа, есть раненые.

 