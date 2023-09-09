В Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Более 230 жертв

08:09 09 сентября Киев, Украина

Земля все чаще содрогается от землетрясений. Как сообщает Al Arabiya, мощное и разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло в Марокко. По данным агентства, погибли 230 человек. Однако их количество может возрасти, так как спасатели начинают разбирать завалы построек.

Отметим, землетрясение в Марокко произошло впервые с 2004 года.

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасений новых толчков.

Граждане Марракеша, ближайшего к эпицентру крупного города, заявили, что в старом городе, являющемся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км юго-западнее Марракеша, где проживают 839 тыс. человек.

Власти Марокко не обнародовали никаких официальных заявлений по поводу погибших или повреждений.

Напомним, последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 24 августа. Его магнитуда составила 1,6.

В Турции очередное землетрясение произошло 10 августа, есть раненые.