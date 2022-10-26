В Мариуполе жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах

15:29 26 октября Киев, Украина

Во временно захваченном Мариуполе многие жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах: их дома разбомблены, а нового жилья им не предоставили.



Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



Сообщается, что палатки расположены возле кинотеатра Савона, в котором жители города прятались во время обстрелов. Спят обитатели палаток в подвалах кинотеатра, для приготовления пищи разжигают костры.



Некоторым мариупольцам, как сообщает горсовет, оккупанты предоставили новое жилье, но только "своим".