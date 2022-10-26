В Мариуполе жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах

Во временно захваченном Мариуполе многие жители до сих пор живут в палатках и готовят на кострах: их дома разбомблены, а нового жилья им не предоставили.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что палатки расположены возле кинотеатра Савона, в котором жители города прятались во время обстрелов. Спят обитатели палаток в подвалах кинотеатра, для приготовления пищи разжигают костры.
Некоторым мариупольцам, как сообщает горсовет, оккупанты предоставили новое жилье, но только "своим".
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что палатки расположены возле кинотеатра Савона, в котором жители города прятались во время обстрелов. Спят обитатели палаток в подвалах кинотеатра, для приготовления пищи разжигают костры.
Некоторым мариупольцам, как сообщает горсовет, оккупанты предоставили новое жилье, но только "своим".
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