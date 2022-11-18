В Мариуполе заставляют школьников и преподавателей вязать носки оккупантам

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики объявили "культурно-патриотическую акцию" под названием "Теплая Zабота", в рамках которой детей и взрослых заставляют шить одежду для российских военных.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на соответствующий документ так называемого "отдела культуры администрации
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на соответствующий документ так называемого "отдела культуры администрации
города".
Как отмечается в документе, цель акции - "развитие системы патриотического воспитания граждан ДНР", а также поддержка "освободителей Донбасса".
Согласно приказу, к пошиву одежды российским солдатам привлекут преподавателей и воспитанников заведений культуры.
При этом в горсовете отмечают, что сами мариупольцы сейчас живут в затруднительном положении – дети и взрослые мерзнут в поврежденных оккупантами домах.
При этом в горсовете отмечают, что сами мариупольцы сейчас живут в затруднительном положении – дети и взрослые мерзнут в поврежденных оккупантами домах.
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