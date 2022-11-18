В Мариуполе заставляют школьников и преподавателей вязать носки оккупантам

17:24 18 ноября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики объявили "культурно-патриотическую акцию" под названием "Теплая Zабота", в рамках которой детей и взрослых заставляют шить одежду для российских военных.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на соответствующий документ так называемого "отдела культуры администрации
города".
Как отмечается в документе, цель акции - "развитие системы патриотического воспитания граждан ДНР", а также поддержка "освободителей Донбасса".
“Культурно-патриотическую акцию “Теплая Zабота” вводят российские оккупанты в Мариуполе. И она направлена отнюдь не в поддержку замерзающих в городе мирных жителей. Ее цель – шитье одежды для российских военных. То есть, тех, кто убивал мариупольцев и продолжает убивать украинский народ”, – отмечают в горсовете.
Согласно приказу, к пошиву одежды российским солдатам привлекут преподавателей и воспитанников заведений культуры.

При этом в горсовете отмечают, что сами мариупольцы сейчас живут в затруднительном положении – дети и взрослые мерзнут в поврежденных оккупантами домах.
«Сегодня мы показали документ о принуждении наших детей обшивать российских оккупантов. Сейчас (какая неожиданность) оккупанты готовят "опровержение". Очередной антифейк. Поэтому, чтобы два раза не вставать сразу – в Мариупольском районе, в частности бывшем Никольском районе, такая принудительная акция уже продолжается. О чем без стыда сообщают оккупационные власти Никольского района”, – написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .