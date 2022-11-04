В Мариуполе зафиксировали движение колонны военной техники оккупантов

12:29 04 ноября Киев, Украина

Жителями временно оккупированного Мариуполя зафиксировано движение колонны военной техники россиян в сторону Мангуша. В соседние с городом села прибыло много мобилизованных россиян.



Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Мариуполь . 8:45 по киевскому времени. 14 тентованных КамАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - сообщил чиновник.



По его словам, в села Камышеватое и Демьяновка Мариупольского района прибыло много военных. Захватчиков расселяют по школам, садам и частным домам при содействии коллаборантов.