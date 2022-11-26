В Мариуполе взорван автомобиль с военным чиновником из "администрации"

09:08 26 ноября Киев, Украина

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб россиянин, работавший в оккупационной "администрации" города. Об этом в пятницу, 25 ноября, говорится в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации.

"Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился военный чиновник. Он не выжил", - сказано в сообщении.

Еще двое россиян, которые находились в автомобиле, получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в госпиталь Донецка.

Второй раненый, по информации Сопротивления, получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

Взрыв подтверждают и российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей выросло в разы.

Оккупанты готовятся к битве за Мариуполь.