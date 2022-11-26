В Мариуполе взорван автомобиль с военным чиновником из "администрации"

В Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб россиянин, работавший в оккупационной "администрации" города. Об этом в пятницу, 25 ноября, говорится в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Отмечается, что инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой 63 в районе оккупационной администрации.
Еще двое россиян, которые находились в автомобиле, получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в госпиталь Донецка.
Второй раненый, по информации Сопротивления, получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.
Взрыв подтверждают и российские СМИ.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе началось усиленное патрулирование оккупантами. Количество патрулей выросло в разы.
Оккупанты готовятся к битве за Мариуполь.
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