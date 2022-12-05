В Мариуполе уничтожили две российские системы ПВО - мэр
14:56 05 декабря Киев, Украина
Партизаны
в Мариуполе сообщили об уничтожении двух систем ПВО С-300 россиян, подтвердил советник мэра Петр Андрющенко.
Об этом сообщил Андрющенко в Telegram.
"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов к одному из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришел хлопок. Есть подтверждение "с земли" от мариупольского
сопротивления по поражению не менее 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники",- отметил он.
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