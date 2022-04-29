В Мариуполе русня у жителей выманивает деньги и персональные данные

11:43 29 апреля Киев, Украина

В Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают их персональные данные.





Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что людям предлагают менять безналичные деньги на наличные по Это делают, в частности, с помощью фейковых банкоматов, которые установили в разных часть города.Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что людям предлагают менять безналичные деньги на наличные по курсу , который составляет 2 к 1.

"В помещении Центрального отделения полиции россияне под видом "пенсионного фонда и социальных служб" начали активный сбор данных граждан. Во время регистрации оккупанты выманивают данные не только о личности и его имуществе, но и родственниках", – пишет Денисова.

По словам омбудсмена, существует угроза, что эта информация будет использоваться для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.



Напомним, ранее Денисова заявила, что Россия удерживает пленных украинских военных в колониях общего режима в Ростовской области. Также, по примеру нацистов, российская Госдума собирается заставить попавших в плен украинцев против их воли сдавать кровь для раненых российских оккупантов.



Также российские военные похитили и вывезли в Донецк более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Среди них – оригиналы картин, старинные иконы и редкие медали.