В Мариуполе россияне готовят псевдосуд над украинскими военнопленными - мэр

По данным мэра Мариуполя, российские захватчики готовят псевдосуд над украинскими военнопленными на 24 августа.
Об этом сообщил Вадим Бойченко на брифинге 11 августа.
По данным мэра, оккупанты готовят это постыдное событие на 24 августа, но рассматривают и другие даты.
По поводу вероятных причин Бойченко отметил, что очевидно, из-за отсутствия побед рф на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" - победу над пленными.
В то же время такие действия – это военное преступление, подчеркнул мэр. Потому что существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины, то есть их не должны судить.
В то же время захватчики перечеркнули достигнутые договоренности.
Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, - напугать других героев, которые сегодня защищают украинское государство.
По поводу вероятных причин Бойченко отметил, что очевидно, из-за отсутствия побед рф на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" - победу над пленными.
В то же время такие действия – это военное преступление, подчеркнул мэр. Потому что существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины, то есть их не должны судить.
В то же время захватчики перечеркнули достигнутые договоренности.
Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, - напугать других героев, которые сегодня защищают украинское государство.
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