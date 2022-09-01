В Мариуполе россияне готовят псевдосуд над украинскими военнопленными - мэр

Об этом сообщил Вадим Бойченко на брифинге 11 августа.

"Нашу жемчужину (камерная филармония – ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя. Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе",- отметил он.