В Мариуполе разоблачен бывший боевик "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники задержали гражданина и продолжают работу по выявлению представителей НВФ.

"Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины", - добавили в ГПСУ.