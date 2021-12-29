В Мариуполе разоблачен бывший боевик "ДНР"
20:40 21 Август Киев, Украина
Задержан сорокалетний житель Мариуполя, принимавший активное участие в незаконном военном формировании, которое воевало на стороне "ДНР"
, сейчас ему объявлено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Сегодня пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившем в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г. Мариуполь
, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
Пограничники задержали гражданина и продолжают работу по выявлению представителей НВФ.
"Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины", - добавили в ГПСУ.
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