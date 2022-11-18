В Мариуполе рашисты хотят снести часть района возле Азовстали - мэрия

12:57 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали", - написал Андрющенко.

Для наглядности Андрющенко очертил на картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым - те, по которым окончательное решение не принято. По его словам, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном - до 50 минут.