В Мариуполе рашисты хотят снести часть района возле Азовстали - мэрия

12:57 18 ноября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
 
"Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали", - написал Андрющенко.
 
Для наглядности Андрющенко очертил на картах красным кварталы, точно идущие под полный снос, оранжевым - те, по которым окончательное решение не принято. По его словам, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти обозначенные участки в среднем темпе. В прогулочном - до 50 минут.
 
"А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений", - отметил советник городского головы.