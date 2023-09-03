В Мариуполе произошла драка между российскими захватчиками

08:27 14 августа Киев, Украина

Вечером 13 августа в оккупированном Мариуполе, на территории Донецкой области, произошла бойня между российскими оккупантами.



Эту информацию распространил через свой канал в Telegram Петр Андрющенко, советник мэра города.



По его словам, инцидент случился на центральном пляже вблизи кафе "Санта-Барбара". Видеозапись, опубликованная советником мэра, показывает, что драка была масштабной.