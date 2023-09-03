В Мариуполе произошла драка между российскими захватчиками

Вечером 13 августа в оккупированном Мариуполе, на территории Донецкой области, произошла бойня между российскими оккупантами.
Эту информацию распространил через свой канал в Telegram Петр Андрющенко, советник мэра города.
По его словам, инцидент случился на центральном пляже вблизи кафе "Санта-Барбара". Видеозапись, опубликованная советником мэра, показывает, что драка была масштабной.
Эту информацию распространил через свой канал в Telegram Петр Андрющенко, советник мэра города.
По его словам, инцидент случился на центральном пляже вблизи кафе "Санта-Барбара". Видеозапись, опубликованная советником мэра, показывает, что драка была масштабной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии