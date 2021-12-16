В Мариуполе от коронавируса скончался двухмесячный ребенок

15:41 26 Март Киев, Украина





Об этом рассказал меддиректор больницы №4 Андрей Серветник.



Изначально коронавирусом в семье заболела мать ребенка. Младенец же скончался спустя сутки после госпитализации.Об этом рассказал меддиректор больницы №4 Андрей Серветник.

По словам Серветника, двухмесячного мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось, у ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение", – сказал медик.

Скончавшийся мальчик стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине.