В Мариуполе от коронавируса скончался двухмесячный ребенок

Изначально коронавирусом в семье заболела мать ребенка. Младенец же скончался спустя сутки после госпитализации.
Об этом рассказал меддиректор больницы №4 Андрей Серветник.
Об этом рассказал меддиректор больницы №4 Андрей Серветник.
По словам Серветника, двухмесячного мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось, у ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.
Скончавшийся мальчик стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине.
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