В Мариуполе оккупанты сносят дома вместе с телами погибших - мэрия

Жестокость рашистов не имеет границ. Если они так бесчеловечно относятся к живым, то о каком вообще отношении к погибшим можно говорить!

Как сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко, оккупанты начали снос разрушенных домов в Мариуполе вместе с телами погибших.

По его словам, оккупанты приступили к сносу без разбора завалов, несмотря на информацию о погибших в доме.

Первые дома снесены на проспекте Единства 56-60 под усиленной охраной с привлечением "волонтеров".

"Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими приобрело неслыханные обороты", - пишет Андрющенко.

Ранее он сообщил, что российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

По оценкам горсовета, число мирных жителей, погибших в Мариуполе, может превышать 22 тысяч человек.