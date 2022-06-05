В Мариуполе оккупанты сносят дома вместе с телами погибших - мэрия

Жестокость рашистов не имеет границ. Если они так бесчеловечно относятся к живым, то о каком вообще отношении к погибшим можно говорить!
Как сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко, оккупанты начали снос разрушенных домов в Мариуполе вместе с телами погибших.
По его словам, оккупанты приступили к сносу без разбора завалов, несмотря на информацию о погибших в доме.
Первые дома снесены на проспекте Единства 56-60 под усиленной охраной с привлечением "волонтеров".
Ранее он сообщил, что российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.
По оценкам горсовета, число мирных жителей, погибших в Мариуполе, может превышать 22 тысяч человек.
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