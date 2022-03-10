В Мариуполе оккупанты разбомбили детскую больницу

В Мариуполе российские окупанты разбомбили детскую больницу и роддом, сообщили в Мариупольском городском совете.
По данным городских властей, бомбили больницу из самолетов целенаправленно.
По данным городских властей, бомбили больницу из самолетов целенаправленно.
В настоящее время количество пострадавших и погибших уточняется. Всего в Мариуполе насчитывается шесть детских больниц и поликлиник.
За период, пока российские войска держат в блокаде Мариуполь, в городе, по предварительным оценкам, погибли уже 1300 человек.
Россияне начали активно использовать авиабомбардировки и фактически держат в заложниках горожан, которых не выпускают гуманитарными коридорами.
Россияне не только не разрешают людям выехать из города, но и не пропускают гуманитарный груз к нему.
Кроме бомбардировок россияне также занимаются информационными атаками. Так, после очередного срыва Россией эвакуации они начинают распространять фейки, в частности о том, что в этом виновны члены полка "Азов".
400 тысяч жителей Мариуполя живут в фактической изоляции, кое-где без тепла, водоснабжения, продовольствия и лекарства.
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