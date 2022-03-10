В Мариуполе оккупанты разбомбили детскую больницу

17:15 09 Март Киев, Украина

В Мариуполе российские окупанты разбомбили детскую больницу и роддом, сообщили в Мариупольском городском совете.



По данным городских властей, бомбили больницу из самолетов целенаправленно.

“Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен", – сообщили в горсовете.

В настоящее время количество пострадавших и погибших уточняется. Всего в Мариуполе насчитывается шесть детских больниц и поликлиник.

За период, пока российские войска держат в блокаде Мариуполь, в городе, по предварительным оценкам, погибли уже 1300 человек.

Россияне начали активно использовать авиабомбардировки и фактически держат в заложниках горожан, которых не выпускают гуманитарными коридорами.

“Идет согласование маршрута, и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. Ждать – тяжелее всего, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет… Цель полного уничтожения города оккупантами уже не скрывается”, – сказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Россияне не только не разрешают людям выехать из города, но и не пропускают гуманитарный груз к нему.

“Мариуполь остается в осаде. Это – геноцид в центре Европы в 21 веке!” – говорит председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

Кроме бомбардировок россияне также занимаются информационными атаками. Так, после очередного срыва Россией эвакуации они начинают распространять фейки, в частности о том, что в этом виновны члены полка "Азов".

“Эта информация не соответствует действительности. Наш полк "Азов", как и ВСУ, Национальная гвардия, территориальная оборона, полиция и патрульная полиция, является единственным залогом поступления гуманитарного груза. Залог безопасного выезда из города мирных украинцев. Не верьте дезинформации. Ее будет много. Доверяйте только официальным источникам", – подчеркнул советник мэра Мариуполя Андрющенко.

400 тысяч жителей Мариуполя живут в фактической изоляции, кое-где без тепла, водоснабжения, продовольствия и лекарства.