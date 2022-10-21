В Мариуполе оккупанты открыли большой морг

09:48 21 октября Киев, Украина

В связи с большой смертностью в Мариуполе, оккупационная власть вынужденно открыла новый морг.



Об этом сообщает Мариупольский городской совет.





"В городе сверхвысокое количество смертей. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановления нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около семи тыс. кв. метров", - Мариупольский городской совет.



Власти города отмечают, что у людей, живущих в Мариуполе, обострились хронические болезни, в частности многие жалуются на проблемы с сердцем.

"Люди просто не выдерживают", - добавили в горсовете.



С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск рф. Захватчики сбрасывали бомбы на здания, в которых прятались мирные люди. По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.