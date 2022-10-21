В Мариуполе оккупанты открыли большой морг

В связи с большой смертностью в Мариуполе, оккупационная власть вынужденно открыла новый морг.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Власти города отмечают, что у людей, живущих в Мариуполе, обострились хронические болезни, в частности многие жалуются на проблемы с сердцем.
С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск рф. Захватчики сбрасывали бомбы на здания, в которых прятались мирные люди. По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.
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