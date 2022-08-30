В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал украинским военным, чтобы установить памятник Невскому
16:46 03 августа Киев, Украина
Во временно оккупированном Мариуполе российские военные демонтируют мемориал
памяти военнослужащим, чтобы установить памятник
Александру Невскому на коне.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
“Прямо сейчас в Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти военнослужащим из числа мариупольцев, погибших защищая Украину. Как говорят сами оккупанты на место мемориала, хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю не имеет ”, – говорится в сообщении.
Городской совет напомнил, что этот мемориал стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.
Отреагировал на демонтаж мемориала и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
“После Еленовки оккупанты мстят и уничтожают даже память о наших Защитниках. Так выглядит ужас. Скоро увидите, как выглядит возмездие. Каждый, кто прикоснулся к Мемориалу, будет наказан. Каждый. Ярость. Просто ярость» , – написал он.
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