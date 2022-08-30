В Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал украинским военным, чтобы установить памятник Невскому

16:46 03 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Во временно оккупированном Мариуполе российские военные демонтируют мемориал памяти военнослужащим, чтобы установить памятник Александру Невскому на коне.Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

“Прямо сейчас в Мариуполе оккупанты демонтируют мемориал памяти военнослужащим из числа мариупольцев, погибших защищая Украину. Как говорят сами оккупанты на место мемориала, хотят установить памятник Александру Невскому на коне. Почему именно ему – неизвестно, ведь этот персонаж никакого отношения к Мариуполю не имеет ”, – говорится в сообщении.

Городской совет напомнил, что этот мемориал стал важной составляющей обновленной площади Свободы. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.



Отреагировал на демонтаж мемориала и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .