В Мариуполе обнаружили тела еще более 100 жителей

10:32 27 июня Киев, Украина

Новые печальные находки во временно оккупированном Мариуполе. При обследовании зданий Левобережном районе города в доме, куда попала вражеская авиабомба, обнаружены более 100 тел гражданских.

Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.



Речь идет о доме по улице Меотиды. В здание попала российская авиабомба.

Тела, по словам Андрющенко, до сих пор находятся под завалами, однако их изъятие и захоронение россияне не планируют. В городе продолжают работу по эксгумации погибших, однако в приоритете дворы школ и детских садов.

“После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не проводится”, – говорит чиновник.

Многие мариупольцы остались под завалами, которые россияне, чтобы скрыть свои преступления, сейчас сносят в городе без эксгумаций.