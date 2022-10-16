В Мариуполе началась вербовка подростков в ряды "юнармейцев"
13:52 14 октября Киев, Украина
На Донетчине в оккупированном Мариуполе россияне принудительно вербуют подростков в ряды "юнармейцев".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Очередная попытка вербовки юношей в неопионерский путинюгенд. Вчера подростков принудительно согнали в школу №53 и демонстрировали, какую подготовку имеют "юнармейцы" и дали неделю "подумать" о поступлении. Программа обучения - ненавидеть с детства и убивать украинцев - в Мариуполе на марше", - написал Андрющенко.
Судя по опубликованным фото, в "юнармейцы" вербуют не только юношей, но и девушек.
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