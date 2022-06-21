В Мариуполе из-за нехватки инсулина умирают люди

16:14 21 июня Киев, Украина





Об этом со ссылкой на показания горожан сообщает сайт 0629.



На фоне санкций в россии начались проблемы с инсулином и недавно антимонопольная служба страны согласовала повышение предельных цен, в частности, инъекционный инсулин. Прогнозируется, что цены вырастут на 5-28%. Этот кризис отражается на жизни украинцев, вынужденных жить на оккупированных территориях.



По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в городе сейчас осталось более тысячи больных сахарным диабетом. При этом тамошние врачи начали проводить большее количество ампутации из-за развивающихся гангрены у пациентов на фоне инсулинодефицита. По словам чиновника, речь идет о количестве от трех до пяти операций ежедневно. В оккупированном Мариуполе сейчас проживает более тысячи больных сахарным диабетом, многие из которые умирают из-за отсутсвия инсулина Об этом со ссылкой на показания горожан сообщает сайт 0629.На фоне санкций в россии начались проблемы с инсулином и недавно антимонопольная служба страны согласовала повышение предельных цен, в частности, инъекционный инсулин. Прогнозируется, что цены вырастут на 5-28%. Этот кризис отражается на жизни украинцев, вынужденных жить на оккупированных территориях.По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в городе сейчас осталось более тысячи больных сахарным диабетом. При этом тамошние врачи начали проводить большее количество ампутации из-за развивающихся гангрены у пациентов на фоне инсулинодефицита. По словам чиновника, речь идет о количестве от трех до пяти операций ежедневно.

“Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на “помазать зеленкой и отпустить домой”, – говорит Андрющенко.

Ситуация с медицинской помощью в Мариуполе критическая. В городе осталось около 100 тысяч жителей, однако живут они в антисанитарии и испытывают нехватку продовольствия. Из-за отсутствия воды люди вынуждены стирать в лужах.



Несмотря на это, российские военные не пропускают в регион гуманитарные грузы.