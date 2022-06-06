В Мариуполе 8-летний мальчик подорвался на мине

На пляже Песчаный в Мариуполе два человека подорвались на мине и погибли. Один из них - восьмилетний мальчик.
Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, инцидент произошел 3 июня. Упомянутый пляж примыкает к порту. Именно это побережье показательно, на камеру, якобы разминировали российские войска.
По его словам, инцидент произошел 3 июня. Упомянутый пляж примыкает к порту. Именно это побережье показательно, на камеру, якобы разминировали российские войска.
Однако, подчеркивает Андрющенко, несмотря на гибель людей, захватчики вместе с пропагандистами продолжают призывать жителей на пляжи.
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