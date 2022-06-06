В Мариуполе 8-летний мальчик подорвался на мине

07:35 06 июня Киев, Украина

На пляже Песчаный в Мариуполе два человека подорвались на мине и погибли. Один из них - восьмилетний мальчик.

Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



По его словам, инцидент произошел 3 июня. Упомянутый пляж примыкает к порту. Именно это побережье показательно, на камеру, якобы разминировали российские войска.

"После этого глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев" , - отметил советник.

Однако, подчеркивает Андрющенко, несмотря на гибель людей, захватчики вместе с пропагандистами продолжают призывать жителей на пляжи.