В Мариуполе 8-летний мальчик подорвался на мине

07:35 06 июня Киев, Украина

На пляже Песчаный в Мариуполе два человека подорвались на мине и погибли. Один из них - восьмилетний мальчик.

 
Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, инцидент произошел 3 июня. Упомянутый пляж примыкает к порту. Именно это побережье показательно, на камеру, якобы разминировали российские войска.
 
"После этого глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев", - отметил советник.
 
Однако, подчеркивает Андрющенко, несмотря на гибель людей, захватчики вместе с пропагандистами продолжают призывать жителей на пляжи.
 
"Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", - констатирует он.