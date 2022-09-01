В Макеевке уничтожен командный пункт армии россии

Общие потери противника составляют 70 человек, подтверждены 15 погибших.
Об этом сообщили украинские спецслужбы.
По данным, ликвидированы полковник и два майора Федеральной службы безопасности россии.
По данным, ликвидированы полковник и два майора Федеральной службы безопасности россии.
Раненых пособников оккупанты развозили в больницы Макеевки и Донецка, а там нет аппаратов и медикаментов, которые необходимы для спасения тяжелораненых.
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