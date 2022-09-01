В Макеевке уничтожен командный пункт армии россии

12:24 17 августа Киев, Украина

Общие потери противника составляют 70 человек, подтверждены 15 погибших.

Об этом сообщили украинские спецслужбы.



По данным, ликвидированы полковник и два майора Федеральной службы безопасности россии.

"Среди погибших есть представители высшего офицерского состава оккупационной армии, которые "задвухсотились" вместе с личной охраной. Состояние многих раненых медики оценивают как тяжелое. Некоторых офицеров собираются эвакуировать в россию, но они нетранспортабельны", - отмечается в материале.



Раненых пособников оккупанты развозили в больницы Макеевки и Донецка, а там нет аппаратов и медикаментов, которые необходимы для спасения тяжелораненых.