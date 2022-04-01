Во Львовской области задержан пособник в пересечении границы мужчинам призывного возраста

14:01 01 апреля Киев, Украина

Во Львовской области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. Также следствием установлено, что в свою схему мужчина планировал привлечь и медиков. А именно, для обеспечения изготовления медицинских документов, с помощью которых мужчины призывного возраста беспрепятственно могли бы покинуть Украину", - говорится в сообщении.



Злоумышленник был задержан при получении двух тысяч долларов за изготовление двух пакетов "документов".



Главному фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.