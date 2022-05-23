Во Львовской области мужчине болгаркой перерезало шею до позвонков, он выжил

06:57 18 августа Киев, Украина

Жуткое и невероятное происшествие случилось в Червоноградском районе Львовской области. Случайно упав на работающую болгарку, 32-летний мужчина перерезал шею вплоть до позвоночника. Несмотря на такую травму человек выжил.

"Несчастный случай с ним произошел из-за того, что болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент. Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала пострадавшему переднюю и боковую поверхность шеи - вплоть до позвонков", - уточнили врачи.

Кроме того, добавили медики, во время падения инструмент повредил и щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение. При этом он остановился буквально за несколько миллиметров от сонной артерии - это и спасло мужчину.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника. Его прооперировали.

Сейчас мужчина уже находится дома.