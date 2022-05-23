Во Львовской области мужчине болгаркой перерезало шею до позвонков, он выжил

Жуткое и невероятное происшествие случилось в Червоноградском районе Львовской области. Случайно упав на работающую болгарку, 32-летний мужчина перерезал шею вплоть до позвоночника. Несмотря на такую травму человек выжил.
Кроме того, добавили медики, во время падения инструмент повредил и щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение. При этом он остановился буквально за несколько миллиметров от сонной артерии - это и спасло мужчину.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника. Его прооперировали.
Сейчас мужчина уже находится дома.
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