В Луганской области врач прикрыл собой роженицу, у которой принимал роды

14:09 29 марта Киев, Украина

В Луганской области врач-акушер получил ранения во время приема родов. Осколками стекла врачу-гинекологу посекло спину, однако он остался жив.



Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Сейчас в Луганской области работают фактически всего два родильных стационара – в Северодонецке и Лисичанске. Еще один временный развернули в Кременной, ведь из-за постоянных обстрелов россиян транспортировать женщин в вышеупомянутые родовые не удается.



Гайдай не уточнил, где произошел случай, но сообщил, что произошло это на прошлой неделе.

"На войне особенно поражает мужество людей мирных профессий... Человек выполнял свой профессиональный долг под вражеским обстрелом и, не колеблясь, собой закрыл будущую маму и его малыша", - рассказал глава Луганской ВГА.

На прошлой неделе в Луганской области, как уточнил Гайдай, родилось девять детей: шесть мальчиков и три девочки. В трех случаях врачам пришлось делать кесарево сечение.

"Нет слов, которыми можно описать профессионализм и героизм наших врачей. Особенно тех, кто под артобстрелами помогает оказаться новой жизнью”, – говорит Гайдай.

Мамы и младенцы находятся под постоянным наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь. От государства маленькие граждане получили «упаковки малыша».

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину родилось уже более 15 тысяч малышей. В этих данных не учитывается количество новорожденных с временно оккупированных территорий и территорий, где ведут активные боевые действия.