В Луганской области врач прикрыл собой роженицу, у которой принимал роды

В Луганской области врач-акушер получил ранения во время приема родов. Осколками стекла врачу-гинекологу посекло спину, однако он остался жив.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сейчас в Луганской области работают фактически всего два родильных стационара – в Северодонецке и Лисичанске. Еще один временный развернули в Кременной, ведь из-за постоянных обстрелов россиян транспортировать женщин в вышеупомянутые родовые не удается.
Гайдай не уточнил, где произошел случай, но сообщил, что произошло это на прошлой неделе.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Сейчас в Луганской области работают фактически всего два родильных стационара – в Северодонецке и Лисичанске. Еще один временный развернули в Кременной, ведь из-за постоянных обстрелов россиян транспортировать женщин в вышеупомянутые родовые не удается.
Гайдай не уточнил, где произошел случай, но сообщил, что произошло это на прошлой неделе.
На прошлой неделе в Луганской области, как уточнил Гайдай, родилось девять детей: шесть мальчиков и три девочки. В трех случаях врачам пришлось делать кесарево сечение.
Мамы и младенцы находятся под постоянным наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь. От государства маленькие граждане получили «упаковки малыша».
Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину родилось уже более 15 тысяч малышей. В этих данных не учитывается количество новорожденных с временно оккупированных территорий и территорий, где ведут активные боевые действия.
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