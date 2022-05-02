В Луганской области разгромлен штурмовой отряд «Барс-7» из состава ЧВК «Вагнер»

12:22 02 мая Киев, Украина

Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании "Вагнера" атаковал украинские позиции в Луганской области, но встретили дойстойный отпор.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

В результате семеро наемников отряда "Барс-7" взяты в плен воинами одной из наших механизированных бригад. По словам оккупантов, их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей. За 10 дней боев в Украине из 400 человек из отряда убито и ранено около 150 людей.

Бутусов назвал имена наемников: майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также ещё один гражданин России из Томска.



А ещё вчера Лавров на весь мир заявлял, что «вагнеровцев» в Украине нет.