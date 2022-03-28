В Луганской области от вражеских обстрелов горят и обрушиваются дома. Из-под завалов спасают людей

18:38 28 марта Киев, Украина

Северодонецк , Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами россиян. Пожарными удалось спасти 26 человек, пострадавших 10, погибли двое.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Днем сплошной ужас творился в Северодонецке – пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов. Обостренной остается ситуация и в Рубежном. В этих двух городах за сутки у нас 2 погибших и 10 пострадавших. В общей сложности удалось спасти из-под завалов и из огня 26 граждан", - сообщил Сергей Гайдай.

В Лисичанске пылают дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет.

За сутки в области россиянами повреждены 23 объекта – 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.

Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются. Обстрелы не утихают.