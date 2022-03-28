В Луганской области от вражеских обстрелов горят и обрушиваются дома. Из-под завалов спасают людей

Северодонецк, Рубежное и Лисичанск под плотными обстрелами россиян. Пожарными удалось спасти 26 человек, пострадавших 10, погибли двое.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Лисичанске пылают дома, гаражи, хозяйственные постройки. Информации о жертвах и пострадавших нет.
За сутки в области россиянами повреждены 23 объекта – 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.
Жертв может быть больше. Спасательные работы продолжаются. Обстрелы не утихают.
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