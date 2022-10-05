В Луганской области оккупанты уничтожили телебашню, которая обеспечивала сигнал для 200 тысяч украинцев

19:03 04 октября Киев, Украина

Российская армия уничтожила 150-метровую телебашню в Камышевасе Северодонецкого района, которая обеспечивала потребности в сигнале более 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.



Об этом 4 октября сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Вещание с телебашни началось 22 августа 2021 года, радиус распространения сигнала составлял 50 км.



Телебашня была построена более года назад на средства Евросоюза.