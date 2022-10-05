В Луганской области оккупанты уничтожили телебашню, которая обеспечивала сигнал для 200 тысяч украинцев

19:03 04 октября Киев, Украина

Российская армия уничтожила 150-метровую телебашню в Камышевасе Северодонецкого района, которая обеспечивала потребности в сигнале более 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.

Об этом 4 октября сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вещание с телебашни началось 22 августа 2021 года, радиус распространения сигнала составлял 50 км.

Телебашня была построена более года назад на средства Евросоюза.
"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не давал покоя оккупантам, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - сообщил Гайдай.