В Луганской области обнаружен тайник с оружием

18:43 01 Сентябрь Киев, Украина

В селе Колядовка, сотрудниками Службы безопасности Украины в Луганской области найдет тайник с боевым оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"В подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма ) и более 7 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Также проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.



Кроме того, изъятые средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.