В Луганской области обнаружен тайник с оружием
18:43 01 Сентябрь Киев, Украина
В селе Колядовка, сотрудниками Службы безопасности Украины в Луганской области найдет тайник с
боевым оружием.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
.
"В подземном тайнике неподалеку жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 килограмма ) и более 7 тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Также проверяется информация о причастности боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.
Кроме того, изъятые средства поражения переданы группе разминирования для уничтожения.
"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
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