В Луганской области из-за обстрела рф погиб французский журналист

Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", — написал Гайдай в Telegram.