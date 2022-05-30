В Луганской области из-за обстрела рф погиб французский журналист
16:40 30 мая Киев, Украина
В Луганской области из-за обстрела погиб французский журналист.
Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.
"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", — написал Гайдай в Telegram.
Эвакуация гражданских из Луганской области остановлена.
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