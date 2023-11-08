В Луганске в своем авто подорвался бывший "начальник милиции лнр"

Автомобиль бывшего "начальника милиции лнр" Михаила Филиппоненко подорвали в Луганске, и оккупант погиб в результате инцидента.
Сообщение об этом появилось в российском Telegram-канале.
Согласно данным, предоставленным сыном погибшего, в автомобиле произошел взрыв, который привел к получению Филиппоненко ранений, несовместимых с жизнью.
Сообщение об этом появилось в российском Telegram-канале.
Согласно данным, предоставленным сыном погибшего, в автомобиле произошел взрыв, который привел к получению Филиппоненко ранений, несовместимых с жизнью.
/>
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии