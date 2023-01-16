В Луцке в запертой квартире нашли застреленных супругов

В Луцке обнаружили застреленных супругов-пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-службу полиции Волыни.
Сообщение об обнаружении мертвых супругов лучан в квартире многоэтажки на проспекте Соборности полиция получила в воскресенье, 15 января.
На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.
Сайт zaxid.net пишет со ссылкой на данные от полиции, дверь в квартиру супругов была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.
Мужчине было 67 лет, а его жене - 61 год.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает пресс-службу полиции Волыни.
Сообщение об обнаружении мертвых супругов лучан в квартире многоэтажки на проспекте Соборности полиция получила в воскресенье, 15 января.
На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.
Сайт zaxid.net пишет со ссылкой на данные от полиции, дверь в квартиру супругов была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.
Мужчине было 67 лет, а его жене - 61 год.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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