В Луцке в запертой квартире нашли застреленных супругов

18:34 16 января Киев, Украина

В Луцке обнаружили застреленных супругов-пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-службу полиции Волыни.

Сообщение об обнаружении мертвых супругов лучан в квартире многоэтажки на проспекте Соборности полиция получила в воскресенье, 15 января.

На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.

Сайт zaxid.net пишет со ссылкой на данные от полиции, дверь в квартиру супругов была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.

Мужчине было 67 лет, а его жене - 61 год.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.